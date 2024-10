Assaggiatori nella mensa scolastica

"Di che qualità sono i pasti serviti ai nostri figli nelle mense scolastiche?". La domanda ricorre spesso nella mente dei genitori dei bambini che frequentano le scuole. Che, oltre a fare parte delle Commissioni Mensa istituite un po' ovunque da anni, potranno adesso contare anche sotto il cielo di Parabiago su un'altra opportunità, ovvero diventare assaggiatori. Chi intendesse iscriversi lo potrà fare entro le 12 del 30 ottobre. "I genitori - spiega il Comune nell'avviso pubblico relativo - possono interagire con il servizio di ristorazione scolastica controllando la qualità dei pasti serviti e la soddisfazione degli utenti che accedono al servizio presentando domanda come assaggiatori". Tutto discende dal Regolamento della Commissione Mensa approvato il 25 ottobre dello scorso anno. Sarà effettuata una selezione e i nominativi degli assaggiatori designati saranno poi comunicati, con riferimento a ogni plesso, a istituti scolastici e impresa che gestisce il servizio. "Durante la visita - spiega ancora l'avviso - i genitori-tutori devono limitarsi ad assaggiare i cibi e a osservare il comportamento dei bambini e del personale". Ogni plesso scolastico potrà contare su quattro assaggiatori. Il modulo per partecipare alla selezione è scaricabile dal sito del comune.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!