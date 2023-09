'Maggiolini': uno spazio intitolato al professor Binaghi

Uno spazio pubblico, situato davanti all’istituto 'G. Maggiolini' di Parabiago, sarà intitolato al professor Valter Binaghi, originario di Busto Garolfo.

Lo ha deliberato all’unanimità il consiglio metropolitano, riunitosi mercoledì 27 settembre a Palazzo Isimbardi. Il docente di storia e filosofia, scomparso 10 anni fa, come ha ricordato il consigliere di minoranza Raffaele Cucchi (autore della mozione presentata in aula), ha lavorato a favore dei giovani e del territorio. Binaghi ha infatti contribuito alla formazione di tre generazioni di studenti e studentesse, favorendo anche la creazione di un istituto privato per il recupero degli anni scolastici persi.

La proposta è stata accolta con favore dalla maggioranza. La consigliera delegata Sara Bettinelli ha sottolineato la rilevanza civica della figura di Binaghi, sia a livello lavorativo che culturale: “Un esempio di cittadino attivo, molto legato al territorio dell’Altomilanese e con un ruolo importante all’interno della comunità”.

