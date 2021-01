Medaglia e pietre d'inciampo

Cornaredo e il Giorno della Memoria. Medaglia, pietre d'inciampo e momenti di riflessione per non dimenticare quelle tristi e terribili pagine.

Il ricordo ha un cuore giovane. E gli anni verdi, sotto il cielo di Cornaredo, dimostrano di avere ben saldo sia quanto accaduto nei lager nazisti, oggetto di ricordo nella 'Giornata della Memoria', sia la volontà di costruire un cammino di pace che di quel passato faccia tesoro di memoria per non doverlo più rimandare in scena. Centro di protagonismo giovanile, consiglio comunale dei ragazzi e Consulta giovanile, si legge in una nota del Comune, "Ci hanno ragionato su" mettendo assieme gli sforzi per dare una loro lettura concreta, partecipata e solidale di quella tragedia. "A dimostrazione che lega i più giovani con i protagonisti di una storia passata ma da non dimenticare - si legge nella nota diffusa dal comune - il sindaco Yuri Santagostino ha consegnato una medaglia alla famiglia di un nostro concittadino, Angelo Baroni, sopravvissuto ai campi di sterminio". L'Amministrazione comunale, dal canto suo, a rinforzare il ricordo doveroso di quel dramma della follia messa in atto dal nazismo, ha posato due pietre d'inciampo per omaggiare la memoria dei cornaredesi Mario Grassi e Adolfo Brivio che purtroppo dai lager non poterono uscire vivi. Il Comune ha, poi, rivolto ai cittadini che fossero a conoscenza di altri cornaredesi uccisi nei campi di concentramento di segnalarlo al Comune perché possano essere ricordati con affetto e in modo adeguato. Un concetto, quello del ricordare questa tragedia, che il comune ha voluto evidenziare distribuendo attraverso la biblioteca libri e dvd per consentire l'approfondimento di una storia da ricordare per non dover ripetere.

