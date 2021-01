'Jump around' e 'Reload': due progetti di educativi di strada messi in campo dall'Amministrazione comunale di Legnano. Un tassello ulteriore di vicinanza ai giovani.

La repressione, da sola, non può bastare. Occuparsi davvero di sicurezza significa anche agire sul versante preventivo per muoversi sulle cause che producono il disagio sfociante in comportamenti devianti. Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice non soltanto lo afferma convintamente, ma, con la sua giunta, ha deciso di mettere in pista due progetti di educativa di strada denominati 'Jump around' e 'Reload'. Il loro intento è comune: "Vogliamo incontrare i giovani nei luoghi in cui si verificano situazioni di marginalità e disagio - spiega il primo cittadino - per avviare con loro un serio discorso di prevenzione da questo disagio". Un'operazione che, nelle intenzioni, dovrebbe condurre a un duplice risultato: un aumento del grado di vivibilità sul territorio comunale e un coinvolgimento dei giovani in un'azione fattiva di ripresa di responsabilità della gestione della loro vita e di gestione costruttiva del loro tempo. "Alcuni giorni fa - ribadisce ancora Radice - ho dovuto emettere un'ordinanza riguardante l'area Cantoni dove, nella zona dello spazio commerciale, si sono verificati spesso episodi di aggregazione a base di consumo di alcoolici che possono dare luogo a situazioni di disagio e di turbamento della sicurezza, certo, è importante anche mettere in pista azioni sanzionatorie ma lo è del pari agire sull'aspetto della prevenzione". Su questo punto, prosegue, "Siamo assolutamente decisi perché il nostro approccio alla sicurezza vuole essere anche di coinvolgimento dei giovani, e i due progetti di educativa di strada vogliono proprio andare in questa direzione".

