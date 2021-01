Grossi sacchi lasciati in un terreno davanti al Canale Industriale a Nosate; assieme, poi, anche bottiglie di plastica e di vetro. Aree verdi sempre più 'discariche a cielo aperto'.

Pecore tosate e avanzi di lana abbandonati nei campi. Le aree verdi, purtroppo, sempre più 'discariche a cielo aperto'. Boschi e terreni, infatti, non fa differenza, anzi... basta un semplice giro nel nostro territorio per rendersi conto, fin da subito, di ciò che ci sta attorno. Quando l'inciviltà, alla fine, "la fa da padrona"; è accaduto di nuovo e stavolta ad essere preso di mira è stato, appunto, un pezzo di terra nei pressi del Canale Industriale a Nosate. Qui qualcuno, come detto, dopo avere tosato delle pecore, ha pensato di lasciare in mezzo all'erba ed agli alberi diversi sacchi (anche di grosse dimensioni) con all'interno varie parti di lana. Non solo questi, però, perché, contemporaneamente, ecco pure bottiglie di plastica e di vetro ed altro materiale. "Abbiamo già fatto le specifiche segnalazioni - raccontano alcuni cittadini - Speriamo che si intervenga al più presto, per rimuovere quanto è stato abbandonato. Episodi che, purtroppo, si ripetono, ormai in maniera costante. I nostri boschi e le zone verdi sono diventati delle vere e proprie discariche". (Foto e video Eliuz Photography)

GROSSI SACCHI CON AVANZI DI LANA ABBANDONATI IN UN CAMPO



