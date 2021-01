Dalla riqualificazione di via per San Giorgio a quella della sede del comando di Polizia Locale, dall'area ex Macello alla via per San Giorgio: il piano delle opere pubbliche di Legnano.

Dalla riqualificazione di via per San Giorgio a quella della sede del comando di Polizia Locale, dall'area ex Macello alla via per San Giorgio. Il piano delle opere pubbliche varato dall'Amministrazione comunale del sindaco Lorenzo Radice per Legnano per il periodo compreso tra 2021 e 2023 si compone di diverse voci di peso. Il prospetto relativo all'anno in corso fà emergere in primo luogo la somma di 850 mila euro a supporto del progetto "Primus- Legnano by bike" volto a potenziare i tratti ciclabili tanto in centro quanto in periferia per dare un'ulteriore spinta al discorso della mobilità dolce o sostenibile. Sono invece 750 mila gli euro messi in pista per dotare il quartiere San Paolo di un centro civico. Spiccano tra le altre voci per il 2021 i 600 mila euro per il progetto 'Qualità dell'abitare' che l'Amministrazione intende portare avanti a braccetto con le municipalità di Parabiago e Rescaldina, il mezzo milione di Euro per la rete verde del commercio con altri 500 mila euro già pronti nel complesso anche per il biennio a venire. La stessa somma è stata stanziata per la messa in sicurezza delle vie per San Giorgio e Canegrate. Per interventi di riqualificazione stradale di varia natura sono invece pronti 800 mila euro. E lo stesso importo per quest'ultima voce troverà posto anche nel 2022 e 2023, Sempre per il 2021, 150 mila euro sono stati destinati alle tribune del campo amicizia e 200 mila alla riqualificazione del solarium ex Ila per il quale sono pronti altri 210 mila euro nel 2022. La sistemazione dell'area ex Macello comporterà uno stanziamento per il biennio da qui al 2022 di 450 mila Euro complessivi. Spicca per il 2022 la corposa somma di oltre quattro milioni di Euro funzionale al dare ulteriore fiato al progetto di qualità dell'abitare. Sono invece 700 mila gli euro messi in posta per l'abbattimento delle barriere architettoniche della biblioteca 'Augusto Marinoni'. Del 2023 è, invece, tra le altre, la somma di 150 mila euro per dare un volto di maggiore estetica e funzionalità al parco Robinson.

