Firmate le ordinanze per garantire sicurezza e viabilità al Rugby Sound

Divieti di accesso e controlli: ecco come Legnano si prepara al Rugby Sound Festival.

Con l’avvicinarsi dell’attesissimo Rugby Sound Festival, in programma dal 3 al 19 luglio sull’Isola del Castello di Legnano, il sindaco Lorenzo Radice ha firmato due ordinanze mirate a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, tutelando al contempo il territorio e la vivibilità urbana.

La prima ordinanza è relativa alla tutela del territorio e dispone il divieto di accesso all’Isola del Castello per i non autorizzati durante i giorni del festival. Inoltre, negli stessi giorni, dalle ore 19 alle 2 di notte, sarà vietato accedere e sostare lungo via dei Mulini e il camminamento adiacente alla Roggia Molinara, nell’area interna del Castello, così come lungo gli argini del fiume. Nelle aree interessate dall’evento – tra cui piazza I Maggio e via per San Vittore Olona – saranno vietati comportamenti che possano ostacolare lo svolgimento del festival o arrecare degrado urbano. Sarà quindi vietato arrampicarsi su strutture o veicoli, stazionare in zone non dedicate, spostare transenne o altri oggetti e consumare bevande in bottiglie di vetro o lattine.

L’ordinanza specifica anche che sarà proibito accedere all’area concerti con oggetti potenzialmente pericolosi o con animali. Sul posto saranno presenti il Centro Operativo Comunale (COC) e il Posto Medico Avanzato (PMA), presidiati da Polizia Locale, Protezione Civile, Croce Rossa e Vigili del Fuoco.

La seconda ordinanza introduce invece misure preventive antialcol per garantire l’ordine e il decoro cittadino, ma soprattutto la sicurezza dell’evento. Dalle 18 alle 3 di notte, nei giorni di concerto, sarà vietata la vendita per asporto di superalcolici, così come di alcolici in bottiglie di vetro o lattine. All’interno dell’area del Rugby Sound, le bevande dovranno essere servite esclusivamente in bicchieri di carta o plastica. Il provvedimento coinvolge tutte le attività di somministrazione situate nell’area compresa tra le vie per Canegrate e per San Giorgio, corso Magenta, via Ratti, via Verri, via Santa Caterina, viale Toselli, via Strobino, fino al confine con i Comuni di San Vittore Olona e Canegrate.

“Il Rugby Sound, per Legnano, rappresenta da qualche anno un’occasione di richiamo che va ben oltre i confini del nostro territorio; per questo è necessario che un momento di festa e divertimento che coinvolge migliaia di persone si svolga nel rispetto delle regole della vivibilità e della tranquillità urbana – sottolinea Radice –. Nelle edizioni precedenti abbiamo dimostrato che è possibile tenere un grande evento senza venire mai meno alle esigenze di sicurezza e tutela del territorio e questo grazie all’impegno degli organizzatori, delle forze dell’ordine, della nostra Polizia locale, della Protezione civile e della Croce Rossa. Quella del Rugby Sound è dunque una macchina rodata per cui vale la massima “squadra che vince non si cambia”; data un’impostazione che funziona, a ogni edizione si lavora per migliorare qualche aspetto. Quest’anno, ad esempio, grazie agli ecovolontari, andremo a migliorare la differenziazione dei rifiuti in coerenza con una politica ambientale che ha portato Legnano a ridurre la quota di indifferenziata e che è corretto perseguire anche per le serate di questo evento. Auguro a tutti un buon lavoro per il grande impegno delle prossime settimane e a chi verrà ai concerti di godere quei momenti di sano divertimento e di socializzazione che il Rugby Sound può dare”.

