Crescita delle richieste di cani e animali da marzo dell'anno scorso (quando è cominciata la pandemia) ad oggi. Abbiamo incontrato Angelo Anselmi, veterinario a Castano.

Più animali dal lockdown ad oggi. Più richieste arrivate e che continuano ad arrivare, per quello che il dottor Angelo Anselmi, veterinario di Castano Primo, definisce quasi "Un vero e proprio boom". C'è, insomma, da marzo (ossia da quando è cominiciata l'emergenza Covid-19) una grande domanda da parte delle persone per quanto concerne, appunto, i cosiddetti 'amici a quattro zampe'. "E' proprio così - spiega - Ciò che si è notato, infatti, è stata una significativa crescita, con davvero numerosi cittadini che, nell'anno appena passato, hanno contattato e stanno contattando i vari allevamenti". Un incremento, alla fine, che riguarda indifferentemente cuccioli di razza e non solo e che lo stesso dottore sta riscontrando anche nel personale, essendo lui pure allevatore. "Un esempio tra tanti - ribadisce - Solo qualche settimana fa è nata una cucciolata di golden retriever e, fin da subito, erano già stati venduti". Ma a che cosa è dovuto questo incremento? "Di certo il fatto che in più momenti la gente è stata costretta a rimanere in casa ha influito e molto - afferma - Ovvio, però, che vanno distinte le situazioni, perché se da una parte questo può risultare positivo, con il cane che entra a far parte della sua nuova famiglia, con ogni cura e attenzione possibile e necessaria, dall'altra è, invece, qualcosa di negativo, ossia quando prendersi un animale (e, purtroppo, accade in varie occasioni) viene visto soltanto come un semplice passatempo. Il pericolo, in tali casi, è che, una volta che sia finita la pandemia, gli stessi cagnetti vengano riaffidati se non addirittura abbandonati. E' fondamentale, allora, capire e rendersi conto che 'un amico a quattro zampe' non è un giocattolo, bensì richiede impegno, sacrificio e di essere accudito e gestito nei singoli momenti della sua vita".

