La 'Settimana dell'Educazione'

Inizia oggi una settimana intensa per l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, tanti appuntamenti online e momenti di preghiera in chiesa per al 'Settimana dell'Educazione'.

I dieci giorni dal 21 al 31 gennaio sono un'occasione per ritrovare lo slancio nel servizio educativo, confrontarsi e dialogare, riflettere e pregare sul tema dell'educazione e come comunità educante. Lo spunto proposto dalla 'Fondazione degli Oratori Milanesi' è particolarmente alto e sentito e anche nel nostro territorio è stato recepito dall'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono come occasione di confronto e slancio.

Lunedì 25 gennaio

Incontro via Zoom per educatori, volontari, famiglie e giovani sul progetto 'Oratorio 2020'

Martedì 26 gennaio

Sulla pagina Facebook della parrocchia intervento del parroco don Angelo Sgobbi

Mercoledì 27 gennaio

Webinar per catechisti ed educatori dei preadolescenti su Zoom

Givoedì 28 gennaio

Sulla pagina Facebook della parrocchia intervento dell'insegnante Simone Cislaghi

Venerdì 29 gennaio

Alle 17.30 in Basilica una Santa Messa speciale per tutti i ragazzi dell'Oratorio dedicata al Beato Carlo Acutis

Domenica 31 gennaio

La mattina, alle ore 11, in Basilica la Santa Messa per i ragazzi per la 'Festa della Famiglia' e San Giovanni Bosco; alle 15 su Zoom la 'Tombolata online'.

Sulla pagina Facebook della Sala della Comunità proseguono invece gli spunti per i film per pensare e riflettere in famiglia.

