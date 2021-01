Una petizione per riunire i fidanzati

"Ho avviato una petizione che riguarda il ricongiungimento dei fidanzati fuori regione: una situazione davvero insostenibile per molti". Nell'articolo il link per firmare la petizione.

"Ho avviato una petizione che riguarda il ricongiungimento dei fidanzati fuori regione - ci scrive una giovane ragazza - È una situazione davvero insostenibile per molti e vorrei dar voce a me e a tantissime altre persone che stanno provando a farsi valere sui social come ad esempio anche su twitter con l'hastag #congiuntifuoriregione".

Un problema particolarmente diffusono nell'ultimo anno, una situazione psicologica in cui stanno tantissimi italiani che sono impossibilitati di poter vedere il proprio affetto stabile quando invece è permesso ad esempio nella stessa regione poter incontrare un amico o un parente.

"È un sistema a mio parere ingiusto perché c'è poco rischio nel vedere il proprio fidanzato/la propria fidanzata anche se fuori regione (e in tanti casi sono davvero miseri i chilometri che li separano, a volte solo un ponte) - commenta - La situazione in più si prolungherà a quanto detto fino a Marzo e si spera non di più e sta diventando davvero insostenibile".

"So che bisogna fare dei sacrifici in questo senso ma rispettando tutto per così tanto tempo chiediamo semplicemente di poter vedere una persona, la persona che amiamo.

https://www.change.org/p/giuseppe-conte-fidanzati-fuori-regione-67828bd7...

