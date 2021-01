'Babybox' per i neonati

L'iniziativa del Comune di Parabiago: dieci buoni ciascuno dei quali del valore di 10 euro per i nuovi nati. E un pacco di Coop Lombardia, con prodotti di vario genere per i neonati.

Nel 2020 era stata avviata in modo sperimentale e aveva dato buoni esiti. E così l'Amministrazione comunale di Parabiago retta dal sindaco Raffaele Cucchi ha deciso di confermarla anche per l'anno corrente. L'iniziativa 'Babybox', volta a sostenere in modo concreto i bambini che nasceranno nel 2021 e le loro famiglie si consolida con decisione. il progetto, spiega il Comune in una nota, "Coinvolge le famiglie residenti nella città di Parabiago che dal primo gennaio al 31 dicembre 2021 vivranno la gioia di una nuova nascita". Che, certamente, è motivo di festa ma necessita anche di un adeguato sostegno per la crescita e segnatamente per nuclei familiari in una situazione di non particolare floridezza economica. "Tutti i bambini nati quest'anno - spiega ancora il Comune - riceveranno una lettera di benvenuto con i dettagli dell'iniziativa attraverso la registrazione anagrafica con la quale i genitori potranno recarsi presso la farmacia comunale e ricevere la babybox". In concreto si tratta di dieci buoni ciascuno dei quali ha il valore di 10 euro. Saranno spendibili per i servizi di prima infanzia. "E inoltre - aggiunge il Comune - verrà consegnato un pacco nascita offerto da Coop Lombardia contenente prodotti di vario genere destinati ai neonati". Lo scopo è di sostenere passo passo i genitori nel processo di crescita dei loro figli. E questo anche attraverso incontri periodici gratuiti su temi di importanza capitale per i genitori e i figli quali nutrizione infantile, puericoltura e consulenza pediatrica. Attività che, specifica il Comune, avrebbero già dovuto essere organizzate nel 2020, ma purtroppo sono state rinviate per l'irruzione sulla scena dell'emergenza pandemica. Nell'ottica di una sinergia tra pubblico e privato, inoltre, l'amministrazione comunale ha diffuso un bando con il quale punta a individuare "Operatori economici, associazioni e realtà locali che vogliano sponsorizzare ulteriormente quest'iniziativa con la fornitura di buoni sconto dedicati o prodotti da fornire gratuitamente". Le famiglie parabiaghesi che intendano allargarsi, quindi, potranno contare su un sostegno del comune su più fronti. Nella consapevolezza che sostenere una famiglia significhi dare un valore aggiunto alla stessa vivibiità e vitalità del Comune.

