Auto ibrida per i Vigili

Consegnata l'auto ibrida alla Polizia locale di Cerro Maggiore. Alla consegna era presente anche l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, è intervenuto a Cerro Maggiore alla consegna di una vettura ibrida, acquistata dall'Amministrazione comunale utilizzando i fondi del bando regionale per la dotazione strumentale della Polizia locale. All'appuntamento hanno inoltre preso parte il sindaco di Cerro Maggiore, Nuccia Berra, l'assessore comunale allo sport, tempo libero e giovani Daniel Dibisceglie, il comandante della Polizia locale di Cerro, Maurizio Proverbio, il comandante della Polizia locale di Rescaldina, Alessandra Dall'Orto, in qualità di capofila della convenzione servizio di Polizia locale dei Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina. Il progetto presentato dal Comune di Cerro è stato finanziato dall'assessorato regionale alla Sicurezza classificandosi al primo posto della categoria nella provincia di Milano. La proposta prevedeva l'acquisto di un veicolo ibrido accessoriato con dash-cam ed altre dotazioni di servizio per gli agenti. "Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore De Corato - dimostra ancora una volta la vicinanza concreta ai Comuni lombardi ed in particolare alle Polizie locali. Un altro esempio concreto di fondi regionali ben utilizzati dalle locali amministrazioni. Una capacità di dialogo e sinergia mai venuta meno che ben si sposa con le reali esigenze dei territori. Siamo particolarmente soddisfatti. Cerro Maggiore, così come tanti altri enti, hanno avuto modo di toccare con mano la concretezza di Regione Lombardia".

