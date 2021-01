Conte: allargare la maggioranza

Il governo può sopravvivere, ma servono i puntelli dei “costruttori” (si spera anche in Forza Italia). Sarà un rimpasto o un Conte-ter?

Con la maggioranza assoluta alla camera e relativa al senato, il governo Conte ha buone possibilità di sopravvivere. Occorre però rafforzare la compagine a sostegno del governo, e le forze dell’esecutivo ne sono consapevoli. Tra le file del PD, Zingaretti parla di un “salto nel vuoto evitato” e Franceschini rilancia la necessità di coinvolgere “tutti i moderati”, persino Forza Italia: “Per Forza Italia è una occasione: in quel partito c'è una contraddizione che prima o poi esploderà. Credo, anzi so, che ci sono molti forzisti interessati”. I Dem, con i Cinque Stelle, puntano alle dimissioni di Conte ed all’immediato reincarico, non appena si saranno consolidati i negoziati con i cosiddetti “costruttori” da introdurre nella formazione di governo. Conte preferisce invece una soluzione meno turbolenta, allargando gli incarichi dei ministeri con decreti legge ad hoc in modo da evitare di rendere molto evidente, con un nuovo governo, il passaggio dei “responsabili”.

Una questione sottile, che però potrebbe avere ripercussioni di immagine non da poco: la sfida sta ora nel finalizzare le trattative per offrire al presidente Mattarella quelle garanzie che chiede per la prosecuzione dell’esecutivo.

