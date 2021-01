Vigili: l'anno del Covid

Un 2020 caratterizzato, inevitabilmente, dalla pandemia. I 12 mesi della Polizia locale di Turbigo, tra attività e servizi vari, fino alla chiusura della convenzione con Nosate.

Dice quel vecchio detto che "L'unione fa la forza". E mai come nell'anno appena passato è stata fondamentale. Da una parte, infatti, le normali e quotidiane attività (che non si sono, di certo, potute fermare), dall'altra, però, anche e soprattutto la lunga e difficile emergenza Covid-19... alla fine è stato davvero un 2020 a 360 gradi per il comando della Polizia locale di Turbigo. "Dodici mesi che, inevitabilmente, a causa della pandemia sono stati caratterizzati da cambiamenti repentini per quanto ha riguardato la programmazione ed i progetti in itinere - spiega il comandante Fabrizio Rudoni - E in questo senso, ci tengo a sottolinearlo, un grande supporto ci è stato fornito dai nostri volontari del gruppo comunale di Protezione civile, sempre attenti e pronti ad intervenire per ogni necessità. Una risorsa significativa per il territorio e un punto di riferimento per la popolazione". Ma, allora, entrando più nello specifico dell'attività vera e propria. "Guardando ai numeri - continua Rudoni - sono stati 2557 i verbali per il codice della strada, 32 quelli amministrativi e 24 legati, appunto, al Coronavirus. Ancora, 5445 gli accertamenti sui veicoli e 7323 le persone controllate (42 durante i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e 12 i cittadini sottoposti al foglio di via del Questore)". In materia di Polizia giudiziaria, inoltre, 42 gli atti, 28 i fascicoli e 22 i denunciati. "Diciotto, poi, gli incidenti rilevati - spiega il comandante - con 14 feriti e 4 danni alle cose. Senza dimenticare, il totale di giorni di copertura dell'attività, ossia 363, con 36427 chilometri percorsi". Fino, appunto, alla delicata emergenza Covid. "Sono state poste in essere, tranite il Coc - ribadisce - tutte le fasi operative necessarie: dal supporto logistico all'ausilio relativo all'approvigionamento di medicinali e spesa per i soggetti positivi e in quarantena o isolamento, oltre ai vari controlli al domicilio oppure telefonici, semplicemente per portare un po' di sollievo e conforto in un periodo tanto complesso. Nell'ambito della prevenzione e repressione, invece, sono state messe in campo 976 ore di servizio, con 872 autocertificazioni verificate e 22 persone segnalate per dati e dichiarazioni mendaci. 22, infine, i verbali di violazione per omesso rispetto delle varie norme in vigore". Un anno, dunque, impegnativo sotto ogni fronte e aspetto, ma anche un 2020 segnato dalla fine della ventennale convenzione con il vicino Comune di Nosate. "Lungi dalle polemiche e da ogni altra valutazione che non sia di carattere tecnico, voglio aggiungere qualche pensiero - conclude Rudoni - Non avendo mio malgrado la possibilità di farlo ufficialmente, anche a nome di tutti i miei collaboratori, colgo l'occasione per ringraziare la cittadinanza nosatese e le attività imprenditoriali per la fiducia, la collaborazione e l'onestà intellettuale dimostrata in questi 20 anni di condivisione delle problematiche e della vita sociale. Un grazie, poi, a Carmen Tonella, sindaco di personalità che ha creduto in questa avventura durata oltre quattro lustri. Mi duole non aver visto l'attuale primo cittadino, Roberto Cattaneo, portare a termine le tante proposte e progetti che aveva accolto a braccia aperte, con convinzione e coinvolgimento, quali ad esempio i varchi (assieme a Castano), la videosorveglianza e la rilevazione elettronica della velocità o il rinnovo della stessa convenzione che, a detta del sindaco, ha caldeggiato fino all'ultimo. Sono stati anni importanti, come dimostrano gli interventi quotidiani fatti a Nosate, i differenti servizi di monitoraggio e prevenzione, i controlli sulle attività produttive e il contrasto allo spaccio nei boschi, fatti sempre con discrezione e senza 'conferenze stampa', tutti sulla carta, al di là di speciose chiacchiere. Le strade, oggi, si sono divise per motivi di vario genere che non è il momento di approfondire. Il mio parere in merito, magari drastico, l'ho dato in via privata a chi di dovere, ma non ho alcun problema ad esprimerlo (da privato cittadino) in maniera pubblica".

