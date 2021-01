Buscate prosegue con gli interventi per la sicurezza. Dopo un primo lotto agli ingressi del paese, adesso si implenta il progetto dei varchi e di videosorveglianza.

Il progetto varchi-videosorveglianza a Buscate, messo a dimora negli scorsi mesi, sarà esteso. È di queste ore, infatti, la notizia che sono stati ottenuti ulteriori 192 mila euro di finanziamento, meritandosi un 11º posto su 2265 progetti presentati in tutta Italia. “È iniziato nel migliore dei modi il 2021 – commenta il sindaco Fabio Merlotti - Dopo un primo lotto di varchi-videosorveglianza posti a presidio degli ingressi in paese per un totale lavori di circa 180 mila euro, di cui la metà finanziati dal Ministero dell'Interno, in autunno abbiamo presentato un ulteriore progetto che ne prevedeva l’estensione. Ebbene, il progetto è stato finanziato con ulteriori 192 mila euro e prevede l'installazione di pali con telecamere di controllo delle targhe delle auto in transito sul territorio del Comune e la videosorveglianza agli snodi interni al paese e a presidio dei luoghi più sensibili. Questo significa che tutti i quadranti (nord-est, nord-ovest, sud-est e sud-ovest) del paese saranno presidiati, rendendo Buscate un paese estremamente sicuro, direttamente collegato con le forze dell’ordine”. Per dare un’idea non esaustiva delle nuove aree oggetto dell’intervento, la sola videosorveglianza sarà a presidio delle seguenti aree: ecocentro, cimitero, Pratone, Filanda, piazza Mercato, piazza San Mauro, piazza Baracca, area feste/Motoclub. Invece, i varchi più videosorveglianza saranno a presidio di: via Manzoni e via del Fossato, via Busto Arsizio, piazza San Mauro e piazza Baracca, zona industriale via dei Campacci, zona industriale via Edison, via Carducci, via Matteotti, parchetto di via Mameli ed ecocentro.

