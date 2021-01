Castano per il sogno 'Europeo'

Castano candidata ufficialmente a 'Comune Europeo dello Sport 2023'. "Un grande orgoglio - dicono il sindaco e la 'sua' vice - Lavoreremo perché il traguardo diventi realtà".

In inglese è 'Europena Town of Sport', in italiano, invece, 'Città (o Comune) Europea dello Sport', ma, alla fine, che la pronunci in un modo oppure nell'altro fa poca differenza, perché quello che conta è il risultato ultimo. E Castano ce l'ha fatta: tra le candidate, infatti, al titolo, appunto, di 'Comune Europeo dello Sport 2023'. "Una grande soddisfazione - dicono il sindaco Giuseppe Pignatiello e il suo vice Carola Bonalli - Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto la conferma dell'accettazione della candidatura inviata da parte di Aces, organizzazione europea che dal 2001 consegna il premio di European Capital of Sport". Un traguardo, certamente, importante e che vede la stessa città del nostro territorio quale unico Comune della provincia di Milano ad essere in lizza per questo prestigioso riconoscimento. "L'anno che si è da poco concluso e l'emergenza Covid - continuano - hanno colpito in maniera forte il mondo dello sport e, proprio in quest'ottica, come Amministrazione comunale abbiamio deciso di ripartire, appunto, dall'attività sportiva più in generale. Parlare di sport ora sembrerebbe quasi strano, visto il complicato momento, eppure si può, ma soprattutto per noi si deve. Si tratta di una sfida che abbiamo voluto affrontare e che vogliamo vincere con tutte le energie possibili. Noi cerchiamo di fare da apripista per arrivare al risultato finale e chiederemo a tutte le nostreassociazioni di prendere parte a questo palcoscenico internazionale. Guardiamo al futuro con lungimiranza e con rinnovata speranza. La nostra candidatura aprirà una stagione di grandi eventi sportivi (ovvio, appena l'emergenza sanitaria ce lo consentirà). Abbiamo tante idee e tante nuove energie da investire, perché ottenere il riconoscimento di 'Comune Europeo dello Sport' rappresenterebbe per Castano un motivo di incommensurabile orgoglio e la certificazione dello straordinario tessuto associativo di cui la nostra città può ben vantarsi. Il nostro obiettivo è e sarà promuovere tutte le attività delle società e associazioni sportive Castanesi, affinché siano riconosciute in tutta Europa. Manca ancora un po’ per il traguardo, ora lavoriamo a testa bassa e corriamo verso il titolo". E i primi tasselli sono già stati messi, innanzitutto con il logo realizzato per l'occasione e che rappresenterà Castano con quel messaggio chiaro e preciso "RiPartire dallo Sport'. "L'esito delle valutazioni verrà comunicata il 15 ottobre - concludono il sindaco e il vice - e, in tal data, renderà noti i nomi dei quattro Comuni vincitori. Successivamente, si terrà una cerimonia di consegna delle benemerenze presso la sede del CONI e di consegna della bandiera di Comune Europeo dello Sport al Parlamento Europeo a Bruxelles".

