Una domenica sulla neve capace di unire sport, passione e comunità. È quella vissuta a Pila dal neonato Sci Club “Snow Team Castano Primo City”, protagonista della sua prima uscita ufficiale tra entusiasmo, sorrisi e tanta voglia di stare insieme. Una trasferta che ha conquistato grandi e piccoli, confermando fin da subito lo spirito coinvolgente dell’iniziativa.

La giornata a Pila ha segnato anche il primo appuntamento con la scuola di sci, un percorso formativo che proseguirà nelle prossime settimane con nuove date già in calendario: 25 gennaio, 8 e 22 febbraio. Un’occasione preziosa per avvicinarsi allo sci o perfezionare la propria tecnica, sempre in un clima di amicizia e condivisione.

Accanto alle lezioni, lo Snow Team guarda già avanti con un programma ricco di gite sulle principali località alpine: il 15 marzo a Courmayeur, il 22 marzo al Monte Rosa Ski e il 12 aprile a La Thuile, per una stagione invernale pensata per vivere la montagna a 360 gradi.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa anche la presenza del sindaco Roberto Colombo, che ha voluto essere vicino al gruppo in questa prima uscita, sottolineando il valore aggregativo e sportivo di una realtà appena nata ma già molto partecipata.

Lo Snow Team Castano Primo City si ritrova ogni martedì e giovedì nella sede di via Diaz, dalle 21 alle 22.30. Per informazioni è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram del gruppo o scrivere a snowteamcastano [at] gmail [dot] com

. Una nuova avventura sulla neve che parte da Castano Primo e guarda lontano.

