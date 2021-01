Renzi: "Opposizione al governo"

Matteo Renzi chiarisce la sua linea politica: nessun tentativo di collaborazione all’interno forze dell’attuale maggioranza, ma opposizione responsabile.

Matteo Renzi chiarisce la sua linea politica: nessun tentativo di collaborazione all’interno forze dell’attuale maggioranza, ma opposizione responsabile e fiducia totale nel Presidente Mattarella per decidere le sorti del governo. Dopo l’astensione dei suoi Deputati dal voto sulla fiducia al governo e ormai allontanato da PD e M5S, il leader di Italia Viva cerca di spiegare, contro tutte le accuse a riguardo, come la sua scelta di innescare la crisi sia essa stessa una scelta di responsabilità: “Non abbiamo mai pensato che il nostro obiettivo fosse cacciare il premier, ma io non sarò mai corresponsabile del più grande spreco di risorse”. Netta anche la presa di posizione sulla gestione della crisi da parte di Conte: “Conte sta bloccando l'attività istituzionale perché, non avendo i numeri al Senato, pensa di poter passare il tempo cercandoli. Secondo me dovrebbe andare al Quirinale, ma non ci andrà”.

Posizione ora attendista, dunque, quella di Italia Viva, pronta ad astenersi dalle votazioni al Senato e molto probabilmente a sedere sui seggi dell’opposizione in caso di un governo con l’appoggio delle attuali maggioranze.

