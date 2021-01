Forza Italia si rimette alle aule

“Le elezioni sono l'ultima ipotesi possibile. Prima vediamo quello accade martedì”: queste le chiare parole di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia

“Le elezioni sono l'ultima ipotesi possibile. Prima vediamo quello accade martedì”: queste le chiare parole di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. La compagine più moderata del centrodestra, espressa già alla Camera la propria sfiducia al governo, aspetterà il responso del Senato – dopo che i Deputati hanno espresso fiducia per l’attuale governo – pronta a schierarsi con le opposizioni o addirittura a far parte di un eventuale esecutivo di centrodestra. La linea politica, infatti, è comunque quella di non entrare a far parte di un esecutivo a guida PD-M5S, opponendovi le proprie politiche liberali. Proprio ieri un grande strappo tra le file degli azzurri: la deputata Renata Polverini, già presidentessa della Regione Lazio per Forza Italia, si è schierata dalla parte del Governo, votando la fiducia. Tajani ha sottolineato che una scelta simile significa chiaramente l’esclusione dalle file del partito, a rimarcare ancora l’appartenenza allo schieramento di opposizione del partito di Silvio Berlusconi.

