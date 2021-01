Irriverenza e spavalderia: Meloni dura contro Conte, "unica soluzione le urne". La leader di Fratelli d’Italia ha espresso nel suo intervento alla Camera una pesante critica.

Giorgia Meloni rinnova fortemente la sfiducia al Governo Conte, proponendo come unica alternativa le elezioni. La leader di Fratelli d’Italia ha espresso nel suo intervento alla Camera una pesante critica contro le mosse politiche dell’attuale governo, rivolgendosi a Conte non come “presidente” ma come “avvocato”, con evidente intento di delegittimazione. Dopo il voto contrario alla Camera, la compagine di Fratelli d’Italia si avvia ad un nuovo voto di sfiducia anche al Senato, proponendo come unica alternativa una nuova tornata elettorale: forte anche di un indice di gradimento apparentemente mai così alto (certe fonti parlano di un centrodestra oltre il 50%), Meloni dice che “per Fratelli d'Italia l'unica via percorribile rimane la stessa: elezioni subito. Basta perdere tempo". Una prospettiva che sembra comunque piuttosto lontana, soprattutto in relazione alla crisi pandemica ed alla volontà del presidente Mattarella di portare a termine la naturale scadenza della legislatura.

