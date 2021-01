Associazioni: 8 mila euro

Un aiuto concreto alle associazioni. L'Amministrazione comunale di Bareggio ha, quindi, deciso di mettere a loro disposizione un contributo di 8000 euro.

Passione, capacità organizzativa e individuazione di attività in grado di intercettare a dovere i desiderata dei cittadini fanno già parte saldamente della loro attività quotidiana. Per poter declinare nel concreto tutto ciò, però, le associazioni hanno bisogno anche di ossigeno economico. Sensibile alla necessità dei sodalizi che operano sul territorio cittadino, l'Amministrazione comunale di Bareggio ha, quindi, deciso di mettere a loro disposizione un contributo di 8000 euro. A beneficiarne saranno Cine teatro San Luigi (3526,32), parrocchia dei Santi Nazaro e Celso (2091,50), associazione 'Amici della Brughiera' (1912,18), Special Olympics Italia (220), Abbracciamoli Onlus (50) e Pro Loco (200). La decisione dell'amministrazione affonda le sue radici in una delibera adottata sei anni fa dal consiglio comunale bareggese nella quale si stabiliva che "L'Amministrazione si impegna a dare un contributo alle associazioni culturali iscritte al Registro comunale per l'organizzazione di attività culturali sul territorio". Spiccano tra esse il cineforum del San Luigi, la Festa patronale della Parrocchia, quella della Brughiera dell'omonimo gruppo, 'Canta balla e gioca' messa in pista da Special Olympics e 'Favole nell'aria' di Abbracciamoli, oltre a quelle costantemente promosse dalla Pro Loco.

