"Vaccinato non da sindaco..."

Vaccinazione anti-Covid per il primo cittadino di Buscate, Fabio Merlotti. Subito alcune rimostranze: "L'ho fatto in quanto lavoratore del San Raffaele".

Il sindaco Fabio Merlotti ha potuto vaccinarsi contro il Covid-19 “Non in qualità di sindaco – precisa nel video diffuso sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Buscate - ma come lavoratore del San Raffaele”, struttura sanitaria di Milano dove è impiegato come ingegnere. Da subito, è arrivata qualche rimostranza a riguardo: “Perché è stato vaccinato se non è un operatore sanitario?”. Pronta la risposta del primo cittadino, che ha interpellato ATS, la quale ha sgombrato il campo da ogni dubbio: “Si sta vaccinando tutto il personale sanitario e amministrativo e anche quello non dipendente che opera in ospedale. La logica è avere strutture ospedaliere Covid free, almeno per quanto riguarda chi ci lavora”.

