Lavori in sala polifunzionale

Dopo il plesso scolastico, è stata la volta della sala polifunzionale della scuola di via Giolitti. Un intervento che ha interessato l'impianto audio e l'illuminazione.

Per usare quella vecchia frase... "Sotto a chi tocca". Già, perché dopo gli interventi al plesso scolastico di via Giolitti a Castano, adesso è stata la volta della sala polifunzionale. "I lavori sono praticamente ultimati - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Più nello specifico, poi, le attenzioni si sono concentrate sull'impianto audio e sull'illuminazione (per un totale di spesa di circa 50 mila euro; soldi che rientrano nel maxi investimento da 1 milione). Un'opera importante che siamo contenti di avere fatto, in quanto riteniamo che la scuola debba essere uno dei punti di riferimento di ogni Comune, anche e soprattutto in periodo complesso come quello che stiamo vivendo. La speranza, ovvio, è di poter presto ripartire con gli incontri, le conferenze, le riunioni e con i ragazzi che tornano alla loro quotidianità".

