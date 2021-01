"Tamponi, non c'è solo la Tenso"

Il dottor Gaiara, impegnato nei tamponi Covid in oratorio. "Il sindaco, fino ad ora, ha pubblicato solo i risultati in tensostruttura. Spero che sia stata una semplice dimenticanza...".

"Spero che sia stata una semplice dimenticanza..." La voce è quella del dottor Franco Gaiara, medico di base a Castano; al centro dell'attenzione, poi, le due campagne di tamponi e test Covid che, in parallelo, si stanno effettuando proprio in città, e precisamente in tensostruttura, una, e in oratorio, l'altra. "Già, perché il sindaco, così attento ad aggiornare la cittadinanza sulle varie attività, fino ad oggi, però, ha ritenuto opportuno pubblicare solo i risultati della prima iniziativa (in tenso, appunto; promossa dall'Amministrazione comunale), tralasciando, invece, la seconda (nei locali di via Sant'Antonio; organizzata dal Comitato Promotore 'Fondazione Aurea', in collaborazione con il sottoscritto e con la Comunità Pastorale Santo Crocifisso) - ribadisce - Questo è, insomma, e, allora, il punto sulla situazione lo faccio io". Partando dai numeri. "In quattro sedute pomeridiane, infatti - continua Gaiara - abbiamo fatto 158 test, ai quali se ne devono aggiungere, su iniziativa autonoma di un'impresa castanese a tutela dei lavoratori, altri 207, per un totale di 365; di questi, entrando nel dettaglio, 363 sono risultati negativi, mentre in 2 persone si è riscontrata la positività al virus e, pertanto, le stesse sono state indirizzate al proprio medico di medicina generale per il proseguo del protocollo previsto dalle attuali disposizioni". Ma la campagna non si ferma qui. "Anzi, abbiamo già altre prenotazioni e date date in programma - conclude - Permettetemi, infine, un ringraziamento alla Comunità Pastorale Santo Crocifisso, in particolare a don Piero e don Giacomo, per la sensibilità e la disponibilità espresse. Un grazie, ancora, lo voglio rivolgere a 'Fondazione Aurea', che ha avuto l'idea e che mi permette di operare nella massima sicurezza. E, inoltre, assolutamente da apprezzare il senso di responsabilità e di enorme senso civico dell'impresa castanese che, di nuovo, si è stata presente nei momenti che contano. Noi, lo ripeto, ci siamo, per vincere assieme la difficile e delicata battaglia contro il Coronavirus".

