La singolare scoperta è stata fatta da alcuni cittadini. Qualche giorno fa, infatti, nella parte alta di Nosate, è venuta giù la struttura con la lampada di uno dei pali dell'illuminazione.

Cadono... lampioni. No, non è il titolo di qualche film o libro, ma quello che si sono trovati di fronte alcuni cittadini di Nosate. Già, nella cosiddetta parte alta del paese (per intenderci l'area attorno alla via Del Pozzo ed alle campagne circostanti), infatti, qualche giorno fa è venuta giù la struttura della lampada di uno dei pali dell'illuminazione, finendo sul terreno sottostante. "Ci siamo accorti passando a piedi - raccontano i nosatesi che hanno fatto la singolare scoperta - Per fortuna che, in quel momento, non transitava nessuno, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere serie".

