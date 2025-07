Ticino: divieto di balneazione

Una nota di ATS al Comune di Nosate e così ecco il divieto di balneazione nelle acque del fiume Ticino in tutto il territorio comunale.

Una nota di ATS al Comune di Nosate e così ecco il divieto di balneazione nelle acque del fiume Ticino in tutto il territorio comunale. L’ordinanza, dunque, è stata resa nota alla popolazione mediante avvisi pubblici ben visibili ed affissione all’Albo Pretorio e sito internet del Comune (www.comune.nosate.mi.it) ed è stata anche caricata nell’apposita sezione on line del Portale Acque; inoltre, una copia della stessa è stata inviata alla Polizia locale del Comune di Nosate, convenzionato dal 2021 con la Polizia locale di Castano Primo, per un corretto controllo di quanto disposto ed ai servizi Tecnici Esterni per l’eventuale predisposizione di tutta la necessaria segnaletica se mancante.

