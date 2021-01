Tenso: 327 tamponi e test Covid

I numeri sono, certamente, significativi, segno dell'importanza del servizio. Sono ad oggi, infatti, 327 i tamponi e test Covid effettuati in tensostruttura a Castano.

I numeri sono, certamente, significativi, segno dell'importanza del servizio. Sono ad oggi, infatti, 327 i tamponi e test Covid effettuati in tensostruttura a Castano dal laboratorio 'Farmaca S.r.l'. "Un'iniziativa per noi imprescindibile e a cui abbiamo lavorato molto e con attenzione, ottenendo prezzi calmierati per i castanesi e per i cittadini del territorio - scrive il sindaco Giuseppe Pignatiello - Fino ad ora la campagna di tracciamento e controllo sta dando i suoi frutti e, fortunatamente, dai dati raccolti possiamo notare come la percentuale di positivi sia drasticamente bassa rispetto alle negatività". Già, perchè sulla totalità dei test svolti (appunto 327), sono stati ben 315 le persone risultate negative, mentre 12 quelle positive e che, quindi, si sono, poi, sottoposte al tampone molecolare. Per prenotatarsi, contattare il numero 334/7305901; per la fatturazione scrivere a contabilita [at] csagroup [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro