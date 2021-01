Buscate: contagi in risalita

Nella comunità di Buscate vi sono 7 nuove positività che portano a 29 le persone colpite da Covid-19; i cittadini in quarantena sono invece 32.

Nessuna illusione, nessuna certezza. La fine della seconda ondata di Coronavirus, in realtà, non è mai realmente arrivata e già ora si profila la terza. Questo perchè i contagi non hanno fatto in tempo ad arrivare a zero, ma lentamente tornano a riprendere. "Come vedete, i casi in risalita, non abbassiamo la guardia e teniamo duro - spiegano dal Comune di Buscate presentando i nuovi dati - Al procedere della campagna vaccinale la situazione si normalizzerà, nel frattempo servono comportamenti responsabili, senza fanatismi ma evitando eccessi e imprudenze". Nella comunità di Buscate vi sono 7 nuove positività che portano a 29 le persone colpite da Covid-19; i cittadini in quarantena sono invece 32.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro