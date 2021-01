Imbiancate tutte le aule

Intervento alla secondaria di primo grado 'Alcide De Gaspari'. Assieme, poi, sono state acquistate le LIM e le nuove tende oscuranti, oltre a lavori di manutenzione ordinaria.

Festività natalizie... ma non ci si ferma. O almeno non a scuola a Vanzaghello, dove, approfittando appunto del periodo, l'Amministrazione comunale ha deciso di imbiancare e rendere più decorose e accoglienti tutte le aule, compresa l’aula magna, della secondaria di primo grado 'Alcide De Gaspari'. "Diversi sono gli anni trascorsi dall’ultimo intervento in tale senso - scrivono dal Comune - Pertanto, non c'era più tempo di aspettare e così ci siamo mossi. Assieme, poi, all'acquisto della LIM, delle nuove tende oscuranti e delle manutenzioni ordinarie. Un primo impegno portato avanti, oltre alle ulteriori azioni già programmate che saranno realizzate prossimamente e che sottolineano come la nostra presenza, costante e attiva, abbia come unica finalità quella di rendere l’ambiente scolastico più funzionale e più efficiente".

