In soccorso della Befana...

Erano le 14.15 quando scatta l'allerta per una missione in viale Roma a Cuggiono. Motivo della chiamata: incidente con scopa volante contro un albero.

Un intervento imprevisto, ma davvero importante. I volontari dell'Azzurra Soccorso di Cuggiono il 2020 non lo dimenticheranno di certo per il loro impegno, quotidiano e costante, per sostenere i malati di Covid-19 e le persone in quarantena, ma l'inizio 2021... ha riservato per loro un servizio davvero insolito.

Erano le 14.15 quando scatta l'allerta per una missione in viale Roma a Cuggiono. Motivo della chiamata: incidente con scopa volante contro un albero.

Subito allertata la squadra operativa, equipaggiati di tutto punto, scatta l'insolita missione per l'insolito paziente: è la befana! Che in queste strane festività, non ha voluto farsi mancare un curioso incidente per fermarsi a chiaccherare con i volontari dell'associazione cuggionese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro