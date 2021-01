Tv per il PS di Magenta

Nella mattinata di oggi (6 gennaio) è stata ultimata la consegna dei televisori donati dalla Fondazione degli Ospedali al Pronto Soccorso del 'Fornaroli' di Magenta.

Nella mattinata di oggi (6 gennaio) è stata ultimata la consegna dei televisori donati dalla Fondazione degli Ospedali al Pronto Soccorso del 'Fornaroli' di Magenta; tali televisori verranno posizionati, come quelli precedentemente donati, nelle stanze destinate all'OBI (osservazione breve) per dare sollievo ai pazienti in attesa del ricovero. La consegna è stata effettuata dal vicepresidente della Fondazione degli Ospedali, Angelo Gazzaniga, che ha portato i saluti del presidente della Fondazione, Norberto Albertalli, e del direttore generale della ASST, Fulvio Edoardo Odinolfi, alla presenza della dottoressa Chiara Radice, direttore medico dell'Ospedale di Magenta, del dottor Massimo Dello Russo, direttore del Pronto Soccorso dello stesso nosocomio e di operatori del Pronto Soccorso.

