Baio consulente sanitario

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha nominato come consulente in ambito sanitario Emanuela Baio. Ex senatrice di Margherita e Pd-Ulivo, candidata, ma non rieletta con Scelta Civica. Baio è presidente di 'Salute&Benessere', fondazione per il diabete, le malattie croniche e degenerative.

