Varchi: 290 mila euro

Arrivato un importante finanziamento per il progetto varchi tra Turbigo e Castano Primo. Verranno installati, allora, 21 pali di sorveglianza nei territori dei due Comuni.

La cifra è, certamente, importante; il progetto, poi, altrettanto. Non poteva, insomma, iniziare meglio l'anno per Turbigo e Castano Primo; già, perché i due Comuni del nostro territorio hanno ricevuto un finanziamento di 290 mila euro per i cosiddetti varchi di sicurezza. Più nello specifico, la proposta prevede l’installazione, agli accessi principali, di pali con telecamere di controllo delle targhe delle auto in transito (21 in tutto quelli individuati con la società Euro.Pa, per un totale di 580 mila euro). "E' da anni che lavoriamo seriamente su questo progetto, perché rappresenta un tassello importante per garantire maggiore sicurezza ai cittadini - dice il sindaco turbighese, Christian Garavaglia - Il sistema dei varchi verrà utilizzato anche dalle Forze dell’ordine. Il posizionamento, quindi, partirà già nei prossimi mesi: un altro importante obiettivo raggiunto del nostro programma amministrativo a favore della popolazione". "Sono tempi difficili per chi amministra e riuscire ad ottenere quasi 300.000 euro di finanziamento penso sia il segno evidente del buon governo - prosegue il primo cittadino castanese, Giuseppe Pignatiello - Tale iniziativa rappresenta, per noi, un ulteriore tassello da aggiungere al più vasto progetto di quella che è la 'Castano Protetta'. Ormai è evidente come la collaborazione intrapresa con Turbigo sia l’esempio di quanto il buonsenso e la sinergia tra gli amministratori locali rappresenti il vero modo di fare politica e governare un Comune nel solo interesse delle persone. Le tante difficoltà affrontate in questo 2020 hanno dimostrato che per fare la differenza occorre restare uniti e collaborare. Sulla scia di questo importante insegnamento impartito dall'anno passato, i nostri Comuni rappresentano per il territorio un esempio di avanguardia, avendo intrapreso un progetto di collaborazione e unità di intenti già da diverso tempo".

