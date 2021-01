Vigili: cinque anni assieme

Partita con l'inizio del 2021 la nuova convenzione per la Polizia locale tra Castano e Nosate. Il comandante Massimo Masetti spiega alcuni dei punti della neo collaborazione.

Anno nuovo, nuova convenzione. Partita, infatti, proprio con l'inizio del 2021, la collaborazione tra Castano e Nosate per la Polizia locale. "In questa fase - spiega il comandante Massimo Masetti - ci siamo confrontati e ci stiamo confrontando con l'Amministrazione comunale nosatese per organizzare nei dettagli l'attività. Il servizio, comunque, è cominciato con il primo gennaio e proseguirà per i prossimi 5 anni". Nello specifico, allora, i punti cardine saranno, da una parte i pattugliamenti che verranno svolti in entrambi i Comuni (controlli e monitoraggio del territorio, prevenzione e repressione di possibili episodi che possono ledere la sicurezza e la tranquillità di chi vive o lavora nelle due realtà; dalle 7.30 alle 19, domeniche e festivi fino alle 13.30, ad eccezione di casi ed esigenze particolari), "Dall'altra - ribadisce Masetti - si vuole garantire anche una presenza, a turno e in determinati orari e giorni, a Nosate del nostro personale, a disposizione per eventuali segnalazioni, necessità o richieste della popolazione". In parallelo, poi, è arrivato il nuovo vigile, in organico al Comune nosatese, ma che affiancherà durante i servizi gli agenti castanesi.

