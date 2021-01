Busto piange don Sandro

Busto Garolfo commossa per il ritorno alla Casa del Padre di don Sandro Bottini. "Un uomo colto, mite e gentile. Il valore della Carità Cristiana straripava da ogni sua azione".

Il 2021 si apre con una notizia molto triste per la comunità di Busto Garolfo: è infatti venuto a mancare don Sandro Bottini. "Una triste giornata per tutti noi - commenta il sindaco Susanna Biondi - Come già saprete ci ha lasciato il nostro Don Sandro.

Bus: con l'aiuto concreto e tangibile verso i più bisognosi ma anche col sorriso, la battuta, la vicinanza espressa in ogni situazione, nonostante le fatiche, con i giusti pensieri, con la forza e il coraggio che sono propri dei grandi uomini.

Voleva bene a tutti e concretizzava questo amore in piccole grandi attenzioni che lo hanno reso unico. Don Sandro è tornato alla Casa del Padre e a tutti noi mancherà molto".

