Vigili: "Scelta deleteria"

La chiusura della convenzione tra Nosate e Turbigo per la Polizia locale continua a 'tenere banco'. L'intervento dell'assessore turbighese Chiandotto e della capogruppo Paccagnella.

La definiscono "L'ennesima incapacità politica del sindaco Roberto Cattaneo e del suo vice Carlo Miglio", la consigliera di minoranza, nonché capogruppo della lista civica 'Nosate Rinasce' (Lega e Centrodestra unito) sui banchi della minoranza in consiglio comunale, Stefania Paccagnella, e il commissario della sezione del Carroccio ed assessore alla Sicurezza a Turbigo, Mattia Chiandotto. E, neanche a dirlo, al centro dell'attenzione c'è la chiusura (con l'ultimo giorno dell'anno appena concluso) della ventennale convenzione tra i due Comuni (Nosate e Turbigo, appunto) per quanto concerne il servizio di Polizia locale. "Una scelta del tutto deleteria per la comunità nosatese - ribadisce Chiandotto - Dispiace constatare come da parte dei due principali esponenti dell'Amministrazione nosatese, a me e al 'mio' sindaco (Christian Garavaglia, ndr), siano arrivati attacchi gratuiti su fatti e cose mai accadute; gli stessi, però, si sono dimenticati di dire che da parte nostra, più volte, sono state proposte delle soluzioni immediatamente attuabili, anche per aiutare il Comune di Nosate viste le loro difficoltà. Soluzioni condivise e concordate con lo stesso primo cittadino Cattaneo, ma mai portate avanti. Al di là dell’attacco personale che mi scivola via di dosso, considerato che ritengo di avere sempre agito correttamente, nel rispetto delle istituzioni e delle persone chiamate in causa, l’atteggiamento della squadra di governo nosatese è grave e inaccettabile: preferisce, infatti, dare la colpa agli altri per nascondere la sua incapacità politica, lasciando la popolazione orfana di servizi storici, precisi e puntuali, soprattutto in un periodo molto delicato come quello dell'emergenza Covid-19. Il nostro lavoro proseguirà comunque, con un piano di investimenti per la sicurezza e per il rinnovo del parco auto del comando turbighese. Un ringraziamento al comandante Fabrizio Rudoni ed agli agenti, che si sono sempre resi disponibili fino all’ultimo giorno della convenzione. E un augurio alla nuova collaborazione tra Castano e Nosate". Decisioni sbagliate e poco lungimiranti: è da qui che, invece, vuole partire la capogruppo di minoranza Stefania Paccagnella. "Si sta portando Nosate ad un punto di non ritorno, minando sotto certi punti di vista l’autonomia del Comune, tanto acclamato requisito dell’attuale gruppo di maggioranza in epoca elettorale e che oggi è stato ridotto in briciole. Più volte, durante l’ultimo consiglio comunale, ho affermato il mio sconforto nell’apprendere la notizia della chiusura della convenzione. In un momento drammatico, in cui la popolazione andrebbe rassicurata e confortata, si sta mettendo in atto una politica atta a disorientare. L'Amministrazione, con una simile scelta, sta 'strappando', infatti, un rapporto di fiducia e familiare plasmato in anni e anni di conoscenza e collaborazione tra cittadino e agente dove l’empatia è assolutamente fondamentale. Senza dimenticare che a precise nostre domande a riguardo, le risposte si sono rivelate scarse, inadeguate e talvolta improvvisate, tutto ciò che non ci si aspetta da un'Amministrazione che dovrebbe gestire al meglio un paese".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro