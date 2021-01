"La cura del prossimo..."

"Dalla cultura dell'individualismo a quella della cura del prossimo": il messaggio di don Piero, parroco della Comunità Pastorale Santo Crocifisso (Castano e Buscate), dopo l'anno difficile.

Un messaggio per guardare al presente ed al futuro con più speranza e forza. Il primo pensiero, inevitabilmente, non può che non andare alle tante persone che, purtroppo, in questo lungo e difficile anno che si è appena concluso, ci hanno lasciato o hanno sofferto, ma assieme c'è anche la consapevolezza che proprio da qui bisogna ripartire e farlo gli uni affianco agli altri. Dalla cultura dell'individualismo, insomma, a quella del prendersi cura del prossimo... Don Piero, parroco della Comunità Pastorale Santo Crocifisso (che comprende le realtà di Castano e Buscate) lo dice e lo ripete, salutando il 2020 ormai concluso e accogliendo i dodici mesi che, da poche ore, sono cominciati. "Quanto abbiamo vissuto ci ha provato duramente, però, allo stesso tempo, sempre in maniera forte, ci ha aiutati a riscoprire la nostra povertà, le nostre fragilità e la nostra mortalità - afferma - Ecco, allora, da dove ricominciare, da questi tre importanti passaggi che, se da una parte, sono stati e sono una ferità profonda per l'umanità, contemporaneamente, però, sono anche elementi di speranza dai quali possono entrare la grazie, la cura e la responsabilità di noi stessi verso il prossimo e viceversa. Il 2021, pertanto, potrà essere davvero un anno nuovo se terremo fede alla scoperta che abbiamo fatto, ossia che nessuno è da solo e che tutti siamo sulla medesima barca. Certo, siamo tutti poveri, comunque nella povertà c'è sempre quella grazia che può veramente strappare il prossimo dalla sua angoscia, restituendolo ad una vita più piena. L'augurio, dunque, è proprio che per il futuro possa nascere anche tra di noi la cultura della solidarietà e della vicinanza. Nessuno può dare indicazioni su quanto durerà questa prova, ma se la affronteremo assieme potrà essere per ognuno occasione di crescita. Il messaggio, alla fine, è proprio questo: passiamo da una cultura che esaltava troppo l'individualismo ad una che metta al centro il prendersi cura gli uni degli altri".

