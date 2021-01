Comune e 'Sole' sempre insieme

Collaborazione che funziona non si cambia. E così il Comune di San Giorgio su Legnano ha deciso di stringere ancora la mano all'azienda Sole per gli ambiti sociali ed educativi.

Collaborazione che funziona non si cambia. E così il Comune di San Giorgio su Legnano ha deciso di stringere ancora la mano all'azienda Sole per quanto riguarda la gestione di due ambiti: servizio di assistenza domiciliare per gli anziani e i diversamente abili e progetto di supporto educativo scolastico agli alunni. "Riteniamo - sostiene l'assessore ai Servizi Sociali, Michela Cavalieri - che l'azienda abbia svolto un servizio di buon livello in entrambi gli ambiti, quindi abbiamo deciso di rinnovare questa collaborazione, sono stati fatti anche dei reportage annuali volti a verificare il grado di soddisfazione rispetto al servizio con esiti favorevoli". Attualmente, il servizio si rivolge a 16 utenti per quanto concerne l'assistenza domiciliare e a 11 per l'educativa scolastica. Per quanto attiene al 2021, Cavalieri ha reso noti anche gli importi che saranno investiti per entrambe le aree di intervento. "Nel nostro bilancio - prosegue - abbiamo stabilito di stanziare una somma di 94 mila euro per l'assistenza scolastica e di 25 mila per quella domiciliare". Se l'amministrazione comunale valuta a suon di sorrisi questo rinnovo del comune cammino con la Sole, il consigliere comunale della Lega Carlo Maria Tatti ha invece sfoderato una perplessità: "Si affidano circa 120 mila Euro a Sole in modo diretto e senza avere indetto una specifica gara - controbatte - e in più non sono state valutate delle alternative, questo mi sembra proprio non condivisibile".

