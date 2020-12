Due LIM alle madri Canossiane

Aldo Chiaramonte del Rotary di Magenta, insieme agli altri soci intervenuti, ha riconosciuto la preziosissima opera delle madri Canossiane donando due lavagne LIM.

E’ con vivo senso di gratitudine che Aldo Chiaramonte del Rotary di Magenta, insieme agli altri soci intervenuti, ha riconosciuto la preziosissima opera delle madri Canossiane nell’educazione dei più giovani. Due lavagne LIM sono state donate per le attività didattiche e sono in fase di montaggio, pronte per essere utilizzate per la ripresa delle attività scolastiche. “Nella speranza che siano di buon auspicio per il prossimo anno”, ha commentato Chiaramonte. Sulla lavagna il presidente, i soci, la madre, la coordinatrice delle insegnanti, hanno apposto la loro firma per suggellare il felice momento. Le lavagne LIM rappresentano un’innovazione importante dell’attività didattica. Addio alle vecchie lavagne con gesso e cancellino. Oggi è possibile salvare la lezione, scaricare i libri su computer e proiettare la pagina che si sta leggendo sulla lavagna. Anche il compito in classe può essere eseguito sulla lavagna interattiva multimediale. “Per noi del Rotary è semplicemente un segno di riconoscenza – ha commentato Chiaramonte – le madri canossiane rappresentano un esempio per tutta la comunità. Con questo gesto le vogliamo semplicemente ringraziare”.

