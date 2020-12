Legnano e Magenta: l'ora dei vaccini

L'ultimo giorno del 2020 è il giorno della speranza. Negli Ospedali di Legnano e Magenta è il grande giorno per l'inizio delle vaccinazioni per il Coronavirus.

L'ultimo giorno del 2020 è il giorno della speranza. Negli Ospedali di Legnano e Magenta è il grande giorno per l'inizio delle vaccinazioni per il Coronavirus. Un momento atteso, sperato, nemmno mai immaginato 365 giorni fa, ma ora segno di speranza e fiducia verso un ritorno alla normalità. Mentre operatori medici, infermieristi e sanitari predispongono il proprio calendario di vaccinazione, i primi messaggi agli over 80enni sono già arrivati. I prossimi mesi, i primi del 2021, saranno segnati dalla corsa contro il tempo per fermare il Covid-19.

Ma come funzionerà la vaccinazione per il personale ospedaliero? Lo ha spiegato l'Azienda direttamente al proprio personale: "Dal mese di gennaio sarà possibile effettuare la vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid19 per tutto il persone della ASST Ovest Milanese - spiega la mail inoltrata a tutti i dipendenti - Tutti gli operatori delle aziende sanitarie rappresentano una categoria prioritaria per questa vaccinazione, ai fini di protezione del singolo e della riduzione della diffusione della pandemia. Tale vaccinazione non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata a tutta la popolazione, soprattutto a quelli che, come voi, opera in ambito sanitario, pertanto si chiede di dare la massima adesione".

"La somministrazione del vaccino avverà nei due HUB aziendali, dove sono presenti i freezer -80^ degli Ospedali di Legnano e Magenta. Il vaccino utilizzato sarà il Pfizer che prevede un richiamo a 21 giorni dalla prima inoculazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro