La demolizione del Belloli

Con qualche lieve ritardo sulla tabella di marcia, sono iniziati oggi gli interventi dei demolizione dell'ex oleificio Belloli dove sorgerà il nuovo Polo Scolastico.

Un'altra, piccola, giornata storica per la comunità inverunese. Con qualche lieve ritardo sulla tabella di marcia, per le ultime autorizzazioni (ed eventuale presenza di ordigni bellici) e variabili meteo, sono iniziati oggi gli interventi dei demolizione dell'ex oleificio Belloli dove sorgerà il nuovo Polo Scolastico.

I lavori per il nuovo polo scolastico di Inveruno procedono secondo i piani. “C'è stato solo un piccolo ritardo riguardo l'abbattimento dell'ex oleificio Belloli – spiega l'assessore ai lavori pubblici Maria Zanzottera – La pinza demolitrice era già pronta in loco per distruggere la torre e poi procedere con gli scavi per la costruzione della nuova scuola”. Nel mentre, la ditta Manelli Impresa srl di Monopoli (Ba), che ha vinto l'appalto, sta lavorando al progetto esecutivo, a stretto contatto con gli ingegneri del Politecnico Milano, partner scientifico nei lavori: “L'obiettivo è presentare un progetto che possa aggiudicarsi il livello massimo delle certificazioni NZEB (Near Zero Energy Building) e LEED (Leadership Energy Environmental Design). Questo dovrebbe venirci sottoposto entro fine febbraio, di modo da poter partire con la costruzione entro metà febbraio, inizio marzo”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro