Natale... per i bimbi!

Il dono dei motociclisti del gruppo 'Gloster': un miniecografo per il 'Reparto di Pediatria' dell'Ospedale di Legnano.

Sfidando le difficoltà dovute alla pandemia, il Gruppo Gloster ha organizzato la raccolta fondi per acquistare attrezzature e doni natalizi, per bambini della comunità educativa residenziale Ismaele e del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Legnano; sostegno è stato dato anche al gruppo “Nati per aiutare” che quest'anno tramite 'Le Iene' sono entrati in contatto con la Onlus 'Calciosociale Italia'.

Grazie alla generosità degli amici dei Gloster e delle associazioni Lions Club Legnano Carroccio, Veicoli Storici Villoresi, A.C. Legnano Calcio, Free Touring Friends Piemonte, oltre ai regali per i Bambini è stato possibile acquistare un Ecografo Portatile per il reparto Pediatrico ed un PC portatile per la comunità educativa.

Non sono mancati i contributi di sponsor privati, Aziende del territorio che hanno sostenuto il progetto.

Domenica 20 dicembre la carovana composta dalle Moto dei Gloster e dalle Auto d’epoca dell’Associazione Veicoli Storici Villoresi, si è diretta verso le due istituzioni destinatarie dei Doni per portare un sorriso ai Bambini.

Un membro del Gruppo sostiene che avere degli Amici con cui condividere una passione è una fortuna, per questo motivo è corretto condividere parte di questa fortuna a chi ne ha avuta meno.

Il crescente successo di questa iniziativa sarà lo stimolo per migliorarsi ancora in vista dell’edizione 2021, nel rispetto del motto “Under the rain, No highway!” Buona Strada!

