Vigili: "Giocato sporco"

Convenzione tra Turbigo e Nosate per la Polizia locale in scadenza il 31 dicembre, ma non verrà rinnovata. Il sindaco turbighese: "L'Amministrazione nosatese ha giocato sporco".

Parla di "gioco sporco su due tavoli", il sindaco di Turbigo Christian Garavaglia. Lo dice e lo ripete più volte, commentando la fine della convenzione (che sarà ufficiale con il primo giorno del prossimo anno) tra il suo Comune e quello di Nosate per quanto riguarda la Polizia locale. "Con il 31 dicembre, infatti - spiega - terminerà il rapporto di collaborazione, ma ci tengo, innanzitutto, a precisare che questa è stata una decisione arrivata unicamente dall'Amministrazione comunale nosatese. Da parte nostra, invece, c'è sempre stata la volontà di proseguire con il servizio assieme". In particolare, poi, il primo cittadino turbighese pone l'attenzione su alcuni punti "Fondamentali per fare chiarezza sulla vicenda - afferma - Partiamo, allora, dalla scorsa estate, più o meno quello il periodo durante il quale abbiamo cominciato a confrontarci. Con l'agente di Polizia locale, in forza appunto a Nosate e che andava in pensione, c'era da ragionare sul sostituto. Da parte della giunta di Nosate ci è stato detto che, allo stato attuale, c'erano delle difficoltà a prendere in maniera piena una nuova figura, così come Comune e comando di Turbigo, abbiamo dato la disponibilità ad accollarci la metà dello stipendio. Non solo, proprio nell'ottica della nostra chiara e precisa volontà a proseguire la collaborazione, abbiamo aggiunto un tassello in più, garantendo anche a Nosate un dispositivo per i carabinieri in caso di emergenze, urgenze e indagini. Ci sono stati incontri per discutere e analizzare la convenzione e tutto, alla fine, sembrava essere confermato". Già sembrava, perché poco dopo... "Siamo venuti a sapere che il 31 dicembre sarebbe stato l'ultimo giorno di attività insieme, in quanto Nosate si era già accordato con Castano - conclude Garavaglia - Dispiace constatare come il sindaco Roberto Cattaneo e il suo gruppo abbiano giocato sporco contemporaneamente su due tavoli. Noi, comunque, con professionalità abbiamo portato avanti il servizio rispettando ogni singolo accordo. Chi ha dimostrato di non essere professionale, non è stata di certo la nostra Amministrazione".

