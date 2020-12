"La nostra tensostruttura per i vaccini Covid"

Il Comune di Arconate ha scritto direttamente al commissario straordinario Domenico Arcuri, per dare la disponibilità ad utilizzare la tensostruttura al campo sportivo per le vaccinazioni.

Hanno scritto direttamente al commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Pronti, nel caso ve ne fosse l'esigenza e la necessità, ad ospitare le vaccinazioni. "Mai come quest'anno, in un periodo tanto difficile come quello che stiamo affrontando, è fondamentale mettersi a disposizione e collaborare per contrastare e sconfiggere il virus - dicono dal Comune di Arconate - Per questo motivo, nei giorni scorsi, abbiamo voluto informare, appunto, il commissario Arcuri della disponibilità della nostra tensostruttura appena realizzata al campo sportivo per la somministrazione dei vaccini contro il Coronavirus". "375 metri quadrati di spazio, impianto elettrico 80kW per il collegamento dei freezer dove poter conservare le fiale, ampio parcheggio dedicato, servizi igienienici già installati per donne, uomini e diversamente abili - continua l'assessore Francesco Colombo - Se il commissario, quindi, lo riterrà, questo potrebbe essere il luogo idoneo dove somministrare le dosi quando la campagna entrerà nel vivo. Da noi troverà sempre la porta aperta, pronti a fare la nostra parte per servire le istituzioni".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro