Tamponi e test in Tenso

Il servizio è partito lunedì scorso: tamponi rapidi e test sierologici in tensostruttura a Castano. Un ulteriore tassello, insomma, per far fronte alla delicata e difficile emergenza Covid-19. Lo ha organizzato il Comune, con il laboratorio 'Farmaca S.r.l.', per venire incontro il più possibile alle esigenze ed alle richieste della popolazione e cercare, così, di prevenire e bloccare il contagio. "L'iniziativa - spiegano gli incaricati - si divide, appunto, in tamponi rapidi o test sierologici. Nello specifico, poi, questi potranno essere effettuati sia tramite il nostro ambulatorio mobile, sia direttamente in auto con il cosiddetto 'drive through'. Il cittadino, quindi, dovrà prenotarsi e gli verrà indicato il giorno e l'orario. Una proposta aperta a tutti, da chi risiede in città fino al territorio intero (c'è solo una minima differenza di prezzo tra castanesi e non; 30 euro i primi, 35 gli altri)". E in poco tempo si avrà l'esito. "In caso di positività, va sottolineato - continuano - la persona verrà, subito, sottoposta al molecolare, con il referto che, in questo caso, arriverà dopo le 48 ore. Senza dimenticare che siamo presenti durante l'intera giornata, con la possibilità di effettuare fino a 160 prelievi, comunque, con la capacità di implementare le prestazioni in base alle richieste che ci perverranno". Per prenotarsi, allora, basterà contattare il numero 334/7305901 (per fatturazione, mail contabilita [at] csagroup [dot] it). (Foto e video di Franco Gualdoni)

'FARMACA S.R.L' E LO SCREENING PER IL COVID



