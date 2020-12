"Grazie... di cuore"

"Ringrazio tutta la comunità di Cuggiono per la grande amicizia e solidarietà che in questo periodo di pademia hanno voluto stare vicino a me e alla mia famiglia".

La mattina di Natale per chi ha figli e bimbi piccoli è davvero magica... Gesù Bambino e Babbo Natale, nella notte, silenziosamente, sono apparsi per portare in dono tante sorprese. E, quest'anno, un Natale un po' speciale dopo tante difficoltà lo hanno passato anche le numerosissime famiglie che son state aiutate dall'iniziativa 'Spesa Sospesa' promossa dalle Associazioni, Comune, Caritas e Parrocchia di Cuggiono. Accanto agli alimenti, anche doni, tanti, tantissimi, raccolti con l'iniziativa dell'Oratorio San Giovanni Bosco. E stamattina... la gioia negli occhi dei bambini.

"Ringrazio tutta la comunità di Cuggiono per la grande amicizia e solidarietà che in questo periodo di pademia hanno voluto stare vicino a me e alla mia famiglia - ci scrive un padre che, giustamente, vuole rimanere anonimo - un abbraccio e vi auguro un felice santo Natale a tutti grazie dal profondo del mio cuore sarete sempre nel mio cuore auguri!".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro