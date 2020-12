Doni per i bambini del paese

"In quest'anno strano, abbiamo aiutato così Babbo Natale: molte famiglie hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa di acquistare un dono per i bambini di famiglie con particolari difficoltà".

Un'iniziativa davvero sentita, che in pochissimi giorni è riuscita a coinvolgere decine e decine di persone in una grande gara di solidarietà. "Ci sono famiglie che ogni anno soffrono per grandi difficoltà economiche. Quest'anno il Coronavirus ha ulteriormente complicato le cose... "Trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati a permettere nuove forme di fraternità e di solidarietà... e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire", aveva detto il Papa in quel 27 marzo che non dimenticheremo - spiegano dall'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono - In quest'anno strano, abbiamo aiutato così Babbo Natale: molte famiglie hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa di acquistare un dono per i bambini di famiglie con particolari difficoltà della nostra comunità (ne sono arrivati tantissimi, tanto da riempire il pulmino dell'oratorio, una moderna slitta per la consegna al Comune!). Così per queste feste avranno anche loro dei bei doni da scartare... perchè la gioia, la spensieratezza e il gioco sono diritti irrinunciabili per un bambino.

Grazie ad ognuno per la generosità. Siamo sicuri che regaleranno alle famiglie più bisognose momenti di festa e la consapevolezza che non sono sole!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro