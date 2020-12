79 mila euro per 'Molecole'

Il contributo è di 79 mila euro; una cifra, certamente importante e che servirà per la riqualificazione energetica del Centro Socio Educativo 'Molecole' di Vanzaghello.

Il contributo è di 79 mila euro; una cifra, certamente importante e che servirà per la riqualificazione energetica del Centro Socio Educativo 'Molecole' di Vanzaghello. "in dal nostro insediamento - scrive l'Amministrazione comunale - abbiamo fortemente voluto dimostrare una decisa volontà di riqualificare e valorizzare le strutture esistenti: l’obiettivo primario è e continua ad essere quello di fornire ai cittadini e a tutte le categorie spazi adeguati, valorizzando anzitutto l’esistente patrimonio comunale. La nostra sensibilità, inoltre, ci ha sempre indotti ad una fattiva collaborazione con gli operatori del Centro Socio Educativo 'Molecole' che da alcuni anni è sito nell'edificio che precedentemente ospitava la scuola dell’Infanzia in via Trieste. Abbiamo sin da subito riscontrato svariate criticità nella struttura e ci siamo messi al lavoro per permettere ai ragazzi disabili, che usufruivano dei servizi del Centro, ed agli operatori di utilizzare una struttura adeguata alle loro esigenze.

Dopo un primo intervento volto alla sistemazione della caldaia per far tornare l’acqua calda, che mancava da diverso tempo, abbiamo fortemente voluto pianificare un’azione più importante e decisa". Così ecco che la scorsa settimana è stata presentata una proposta in Consiglio Regionale per indirizzare dei fondi del bilancio di Regione Lombardia alla riqualificazione energetica del Centro che è stata approvata all’unanimità consentendo, quindi, al nostro Comune di accedere ad un contributo pari a 79.000 euro. "Riteniamo doveroso, anzitutto, ringraziare il consigliere regionale Curzio Trezzani in quanto promotore del progetto ed i consiglieri firmatari Silvia Scurati e Simone Giudici - conclude il Comune - Siamo grati, inoltre, a tutti i componenti del consiglio regionale per aver approvato all’unanimità la proposta: è chiara la sensibilità di tutti nei confronti delle persone con disabilità e la comprensione, da parte di tutte le parti politiche, della nostra forte volontà di non lasciare nelle condizioni lacunose, che abbiamo ereditato un anno e mezzo fa, coloro che fanno parte della vita e dei progetti del Centro Socio Educativo 'Molecole'. Di questo servizio, oltre ai nostri cittadini, usufruiscono molti ragazzi dei paesi vicini che, sicuramente, gioveranno degli interventi in programma.

La riqualificazione energetica avrà, inoltre, un importante effetto sull'impatto ambientale, tema che affrontiamo quotidianamente con fattivi e concreti interventi e progetti, volti a preservare e migliorare l'ambiente in cui viviamo, senza cadere nelle ideologie e nel catastrofismo".

