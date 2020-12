Tamponi rapidi in oratorio

L'importante servizio è realizzata grazie alla collaborazione tra 'Fondazione Aurea' e Comunità Pastorale Santo Crocifisso con il dottor Franco Gaiara, medico di base a Castano.

L'ingresso è dal cancello principale in via Sant'Antonio; ad accogliere i cittadini, i volontari del Comitato Promotore 'Fondazione Aurea' assieme al dottor Franco Gaiara, medico di base proprio in città. Qui, allora, giusto il tempo di verificare la prenotazione e, poi, ci si sposta nell'apposita sala per il test. Tamponi rapidi gratuiti in oratorio a Castano Primo: un ulteriore servizio di vicinanza al territorio ed alla popolazione per far fronte alla difficile e delicata emergenza Covid-19. "Un'iniziativa che nasce per provare a rispondere ad un'esigenza delle persone - spiega Emanuele Albertario, referente di 'Fondazione Aurea' - Si tratta di una proposta che, in questo specifico caso, non resta chiusa ai confini castanesi, bensì è aperta all'intera zona. Un lavoro, ancora una volta, di squadra, perché oltre alla nostra realtà, sono chiamati in causa, da una parte la Comunità Pastorale Santo Crocifisso (che ringraziamo per l'ennesima volta ci ha dato pieno sostegno e appoggio), dall'altra, ovviamente, il dottor Franco Gaiara". E, fin da subito, la risposta è stata davvero significativa. "Diversi i cittadini che ci hanno contattato per prenotarsi - continua - Ora siamo partiti e andremo avanti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, offrendo alla cittadinanza un'opportunità importante nella massima sicurezza e tranquillità, grazie agli ampi spazi che la Parrocchia ci ha messo a disposizione. Senza dimenticare che è l'attività è gratuita e chi vuole potrà lasciare eventualmente un'offerta per sostenere le attività che come Fondazione andremo a portare avanti". Ma, più nello specifico, quindi, come funziona il test vero e proprio? "Si tratta di tamponi rapidi, ossia con l'esito che arriva praticamente nell'immediato (15-20 minuti dopo) - conclude il dottor Gaiara - Uno strumento, insomma, che può essere utile e fondamentale per quanti vogliono effettuare un semplice e normale controllo oppure per coloro che sono stati positivi ed escono dal periodo di quarantena e che non sono stati contattati da Ats o ancora per i cosiddetti 'contatti stretti', fino a chi ha necessità di averlo per motivi di lavoro, di viaggi, ecc... E, infine, qualora si risultasse positivi, la persona verrà indirizzata al suo medico di base, per seguire tutte le procedure necessarie e specifiche per l'effettuazione del tampone molecolare". (Foto e video Franco Gualdoni)

FONDAZIONE AUREA, PARROCCHIA E DOTTOR GAIARA: UN LAVORO DI SQUADRA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro