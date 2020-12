Babbo Natale... nelle scuole

La loro voglia di emozionarsi, sognare Babbo Natale, aspettare la nascita di Gesù bambino... Natale è magico per i bambini. E la scorsa settimana... è arrivato un'ospite a sorpresa a scuola.

Forse, soprattutto, in un anno come questo... è davvero ancora più magico il Natale per i bambini. La loro voglia di emozionarsi, sognare Babbo Natale, aspettare la nascita di Gesù bambino... e lasciarsi sorprendere da ogni regalo. La scorsa settimana, il simpatico 'Babbo', è andato così a far visita ai bambini delle scuole di Cuggiono e Castelletto.

"La scorsa settimana, l’Assessore Serena Longoni ed io siamo stati in visita in tutti gli Istituti Scolastici a Cuggiono e Castelletto per gli auguri natalizi e per ringraziare i ragazzi, i bambini e gli insegnanti per tutti i disegni che hanno donato per la Spesa Sospesa e per l’impegno messo nel realizzarli - racconta il sindaco Giovanni Cucchetti - E’ stato molto bello vedere lo stupore e la felicità nei loro occhi. Alla scuola dell’infanzia abbiamo inoltre atteso insieme ai bambini l’arrivo di Babbo Natale. E’ stato un piccolo momento di festa in un periodo così difficile".

